С новым возлюбленным.

Анджелина Джоли решила стать матерью в седьмой раз, сообщают зарубежные СМИ.

Актриса все чаще стала появляться в обществе таинственного молодого человека. По информации источников, приближенных к голливудской звезде, отношения между ней и новым избранников очень серьезные – они даже собираются создать семью.

При этом речь идет не об усыновлении ребенка, а об обращении к услугам суррогатной матери. Сама актриса в 2015 году перенесла операцию по удалению яичников из-за риска развития рака.

Новому возлюбленному Джоли около 50 лет. Когда он познакомился с Анджелиной, оба были женаты. Сейчас они освободились от брачных уз и готовы к серьезным отношениям, передает "Уралинформбюро".

Джоли воспитывает шестерых детей - троих приемных и троих, рожденных от актера Брэда Питта.