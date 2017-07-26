В честь 20-летия "Титаника".

26 июля 2017 года в Сен-Тропе (Франция) на торгах разыграют ужин с исполнителями главных ролей в фильме "Титаник" Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Лот сформирован в честь 20-летия выхода картины на экраны.

Провести вечер со звездами в Нью-Йорке победитель сможет в октябре или ноябре, передает "Уралинформбюро".

Организатором благотворительного аукциона выступает Leonardo DiCaprio Foundation. Также в программе значатся выступление Ленни Кравица и церемония награждения мэра Парижа Анн Идальго премией New World Leadership Award за меры по "превращению Парижа в модель для устойчивого городского проживания и дизайна", сообщает People.

В 2016 году на торгах удалось собрать рекордные 45 миллионов долларов. Среди приглашенных звезд были Боно, Мэрайя Кэри, Тоби Магуайр, Наоми Кэмпбелл, Брэдли Купер и Эдвард Нортон.