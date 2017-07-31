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Эдита Пьеха отметит юбилей большим концертомСегодня в 13:29

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С участием друзей и родных.

31 июля народной артистке СССР Эдите Пьехе исполняется 80 лет. Знаменательную дату певица по традиции отметит большим сольным концертом в петербургском БКЗ "Октябрьский", передает "Уралинформбюро".

Вместе с юбиляршей выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Людмила Сенчина, Стас Пьеха и Илона Броневицкая.

Стоит отметить, что в 2017 году исполняется 60 лет с момента первого выхода Эдиты Пьехи на сцену. За свою долгую творческую жизнь она исполнила более 400 песен, среди них знаменитые "Надежда" и "Город детства".

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