С участием друзей и родных.

31 июля народной артистке СССР Эдите Пьехе исполняется 80 лет. Знаменательную дату певица по традиции отметит большим сольным концертом в петербургском БКЗ "Октябрьский", передает "Уралинформбюро".

Вместе с юбиляршей выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Людмила Сенчина, Стас Пьеха и Илона Броневицкая.

Стоит отметить, что в 2017 году исполняется 60 лет с момента первого выхода Эдиты Пьехи на сцену. За свою долгую творческую жизнь она исполнила более 400 песен, среди них знаменитые "Надежда" и "Город детства".