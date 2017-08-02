Герцога Эдинбургского Филиппа.

Британская газета Telegraph по ошибке разместила на своем сайте материал о смерти 96-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II - герцога Эдинбургского Филиппа.

Под заголовком "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет" в свет вышла заготовка статьи на случай ухода принца из жизни. В примечании говорилось, что новость должна стать главной, передает "Уралинформбюро".

Журналист Guardian Рианнон Косслетт в своем Twitter назвала публикацию британского издания "королевским провалом".

В самом Telegraph ситуацию не комментируют.

Стоит отметить, что 96-летний принц Филипп намеревается 2 августа наблюдать за парадом Королевских морских пехотинцев.