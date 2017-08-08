На Сардинии.

7 августа свой 70-й день рождения отмечает народная артистка СССР София Ротару. Пышных торжеств не намечается, будет лишь ужин в узком семейном кругу - с сыном Русланом, его женой и внуками Соней и Анатолием. Вся семья сейчас находится на Сардинии. По возвращении певица отпразднует круглую дату концертом в белорусском Гомеле, передает "Уралинформбюро".

Накануне юбилея 69-летняя артистка раскрыла секрет своей молодости. Певица уверена, что прекрасным внешним видом она обязана природе и правильному питанию. Кроме того, выглядеть свежо и молодо ей помогают поклонники и внуки, которые купают ее в любви.

За свою карьеру София Ротару исполнила более 400 песен, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады. Среди них "Лаванда", "Червона Рута" и "Хуторянка". Певица выпустила свыше 30 альбомов, а также снялась в десятках музыкальных и художественных фильмов.