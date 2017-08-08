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"Гараж" и "Новая Голландия" не пострадают от развода АбрамовичаСегодня в 09:07

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С Дарьей Жуковой.

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова официально объявили о разводе. Однако они планируют и дальше оставаться друзьями и совместно воспитывать сына Аарона Александра (2009 года рождения) и дочь Лею (2013 года рождения), передает "Уралинформбюро".

"После 10 лет брака мы приняли трудное решение разойтись, но мы по-прежнему остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые разрабатывали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших двух детей. И продолжать совместную работу как соучредители Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге", - цитирует заявление четы газета Daily Mail.

СМИ называют разлучниками журналиста Дерека Бласберга и балерину Диану Вишневу. В последнее время Жукову частенько видели в компании акулы пера. Абрамовичу приписывают отношения с Вишневой, якобы возникшие после знакомства на закрытом ужине, тем более владелец футбольного клуба "Челси" стал спонсором одного из проектов балерины.

Роман Абрамович и Дарья Жукова расписались в тайне от всех в 2008 году. О том, что они являются мужем и женой, стало известно лишь спустя семь лет после обмена кольцами.

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