За 20 тысяч долларов.

Желающие могут арендовать коттедж в Беверли-Хиллз, в котором жил Элвис Пресли. Одна ночь в огромном доме с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами и стеклянными стенами обойдется в 4000 долларов. Однако снять домовладение на утесе можно минимум на пять ночей, пишет TMZ.

Также на участке расположен отдельный гостевой домик и ворота, у которых король рок-н-ролла встречал поклонников, передает "Уралинформбюро".