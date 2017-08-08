Тутси празднует юбилейСегодня в 11:37
- Текст
Дастину Хоффману – 80.
8 августа свое 80-летие отмечает американский актер, режиссер и продюсер Дастин Хоффман. Он родился в 1937 году в Лос-Анджелесе, передает "Уралинформбюро".
Среди значимых лент в его карьере – "Выпускник", "Вся президентская рать", "Тутси", "Парфюмер: история одного убийцы", "Знакомство с Факкерами". Хоффман – двукратный лауреат премии Оскар. Награду он получал за роли в фильмах "Крамер против Крамера" и "Человек дождя". Также в копилке артиста шесть Золотых глобусов.
Хоффмана называют одним из самых трудолюбивых актеров. Он до сих пор активно снимается. При этом прославленный артист основал собственную продюсерскую компанию, чтобы, как сам он шутит, ему не отказали в роли из-за преклонного возраста.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".