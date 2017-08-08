Дастину Хоффману – 80.

8 августа свое 80-летие отмечает американский актер, режиссер и продюсер Дастин Хоффман. Он родился в 1937 году в Лос-Анджелесе, передает "Уралинформбюро".

Среди значимых лент в его карьере – "Выпускник", "Вся президентская рать", "Тутси", "Парфюмер: история одного убийцы", "Знакомство с Факкерами". Хоффман – двукратный лауреат премии Оскар. Награду он получал за роли в фильмах "Крамер против Крамера" и "Человек дождя". Также в копилке артиста шесть Золотых глобусов.

Хоффмана называют одним из самых трудолюбивых актеров. Он до сих пор активно снимается. При этом прославленный артист основал собственную продюсерскую компанию, чтобы, как сам он шутит, ему не отказали в роли из-за преклонного возраста.