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В Перми арестовали трактор актера из "Реальных пацанов"08 августа в 17:56

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За реальные долги.

Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество актера из сериала "Реальные пацаны" Армена Бежаняна. Поводом стали долги в шесть миллионов по основному виду деятельности, передает "Уралинформбюро". В обычной жизни звезда ситкома работает в лесном хозяйстве.

Суд постановил описать мастерскую и трактор артиста. Имущество актера выставят на торги через месяц. Стоит отметить, что Бежанян исправно платит по вынесенным решениям суда, но последнее постановление собирается оспорить.

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