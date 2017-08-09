За реальные долги.

Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество актера из сериала "Реальные пацаны" Армена Бежаняна. Поводом стали долги в шесть миллионов по основному виду деятельности, передает "Уралинформбюро". В обычной жизни звезда ситкома работает в лесном хозяйстве.

Суд постановил описать мастерскую и трактор артиста. Имущество актера выставят на торги через месяц. Стоит отметить, что Бежанян исправно платит по вынесенным решениям суда, но последнее постановление собирается оспорить.