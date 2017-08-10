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Брэд Питт возвращается в семьюСегодня в 09:59

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Анджелина Джоли не против.

Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться. Звездная чета уже несколько месяцев не предпринимает никаких шагов для расторжения брака, передает "Уралинформбюро".

"Никто из близких не удивится, если Анджелина и Брэд объявят, что они снова вместе", - цитирует US Weekly друга семьи.

К воссоединению актеров подтолкнуло раскаяние Питта в майском интервью журналу GQ. Артист отметил, что его брак разрушил алкоголизм, а он сам очень бы хотел вернутся в семью. С того момента Брэд бросил пить, исполнив главную мечту своей жены, начал заниматься спортом и мечтает стать лучшим отцом для своих детей.

В итоге супруги решили дать своим отношениям второй шанс и теперь регулярно общаются друг с другом.

Бракоразводный процесс спустя 2 года после официальной свадьбы инициировала Анджелина Джоли. В качестве причины расставания она указала свое несогласие с воспитательными методами Питта.

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