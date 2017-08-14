Ди Каприо наденет бороду Леонардо да Винчи Сегодня в 10:57
- Текст
В кинобиографии.
Леонардо ди Каприо исполнит главную роль в биографическом фильме о величайшем художнике эпохи Возрождения, авторе множества изобретений Леонардо да Винчи.
Картина будет снята по книге Уолтера Айзексона, которая выйдет в свет в октябре 2017 года, пишет журнал Variety.
Право на экранизацию произведения на аукционе за семизначную сумму приобрела киностудия Paramount Pictures. Ее главным конкурентом была Universal Pictures, передает "Уралинформбюро".
Продюсировать ленту поручено компании Appian Way Леонардо ди Каприо. Он отметил, что давно хотел сыграть великого творца и ученого, в честь которого получил свое имя.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Работники "РН-Пурнефтегаза" пересели на велосипеды
В честь Всемирного дня физкультурника.Сегодня в 17:48
Екатеринбуржец зарезал знакомого из-за оскорбления
Ему грозит 15 лет.Сегодня в 17:43
Тюменке грозит колония за гибель новорожденного сына
Во сне.Сегодня в 17:42
Екатеринбуржцы соберут собственные электросети
На фестивале "Вместе Ярче!".Сегодня в 17:39
На Урале в коробке с пазлами нашли 5 кило "синтетики"
Из США.Сегодня в 17:31
Расхитители глинозема с БАЗа не добились смягчения приговора
Их отправили за решетку.Сегодня в 17:30
Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до Москвы
В ситуации будет разбираться Минстрой РФ.Сегодня в 17:25
Пермяки нарушили границу России из любопытства
Перейдя горную реку вброд.Сегодня в 17:13
Челябинск готовится к визиту Путина
В октябре.Сегодня в 17:09
В столице Урала глава автосалона предстанет перед судом
За обман 135 клиентов.Сегодня в 17:04
15 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
Среди них ребенок.Сегодня в 16:53
"Университетский" протестирует инновационную продукцию
Перед сертификацией.Сегодня в 16:47
В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
За 2 миллиона.Сегодня в 16:29
В Челябинске сбитый ребенок обернулся для водителя маршрутки "уголовкой"
Мальчик скончался в больнице.Сегодня в 16:19
Лондонский Биг Бен замолчит на четыре года
Из-за ремонта.
Главные новости
- Сегодня в 17:13Челябинск готовится к визиту Путина
- Сегодня в 17:0415 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
- Сегодня в 16:47В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
- Сегодня в 16:08В Москве схватили смертников ИГИЛ
- Сегодня в 15:48Экс-главе Верх-Исетского района грозит 3,5 года за взятку
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.