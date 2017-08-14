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Ди Каприо наденет бороду Леонардо да Винчи Сегодня в 10:57

  • Текст

В кинобиографии.

Леонардо ди Каприо исполнит главную роль в биографическом фильме о величайшем художнике эпохи Возрождения, авторе множества изобретений Леонардо да Винчи.

Картина будет снята по книге Уолтера Айзексона, которая выйдет в свет в октябре 2017 года, пишет журнал Variety.

Право на экранизацию произведения на аукционе за семизначную сумму приобрела киностудия Paramount Pictures. Ее главным конкурентом была Universal Pictures, передает "Уралинформбюро".

Продюсировать ленту поручено компании Appian Way Леонардо ди Каприо. Он отметил, что давно хотел сыграть великого творца и ученого, в честь которого получил свое имя.

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