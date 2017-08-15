Том Круз: съемка в "Миссии" невыполнимаСегодня в 10:10
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Актер сломал ногу.
Из-за сломанной ноги исполнителя главной роли киносаги "Миссия невыполнима" Тома Круза "захромали" съемки шестой части фильма. Работа над картиной приостановлена на четыре месяца, пишет Sun со ссылкой на близкий к съемкам источник.
55-летний актер получил перелом двух костей голеностопного сустава, когда пытался самостоятельно выполнить один из трюков на съемочной площадке в Лондоне. Во время прыжка со строительных лесов на крышу дома, он промахнулся и ударился о стену здания. Круз упал бы вниз, если бы не страховочная лонжа, передает "Уралинформбюро".
Звезду Голливуда госпитализировали со съемочной площадки. Продолжать лечение он будет в США.
Стоит отметить, что Том Круз ранее заявлял, что хочет превзойти трюки из прошлых частей. При этом известно, что он предпочитает не пользоваться услугами профессионалов, а выполняет все прыжки, драки и полеты сам.
Видео: Daily Celebrity Videos, youtube.com
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