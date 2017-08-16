Актриса боролась с раком.

В США умерла народная артистка России Вера Глаголева. Актрисе был 61 год. Предварительная причина смерти – онкологическое заболевание. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на источник, близкий к семье звезды.

Вера Глаголева известна ролями в фильмах "Не стреляйте в белых лебедей", "Бедная Саша", сериале "Зал ожидания". Кроме того, он была режиссером, сценаристом и продюсером нескольких кинолент, передает "Уралинформбюро".