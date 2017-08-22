"Чайф" поедет на гастроли в СШАСегодня в 17:36
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А Коляда останется дома.
Приостановка выдачи виз США в российских регионах внесла коррективы в гастрольные планы популярных уральских артистов.
По словам драматурга Николая Коляды, он не собирается везти свою труппу в Москву только ради получения разрешения на въезд в Америку, поскольку это связано с многочисленными трудностями. Артист отметил, что объездил со своим театром многие страны и проживет без Штатов, где на декабрь намечены гастроли "Коляда-Театра".
Под угрозой срыва оказались и заокеанские гастроли группы "Чайф". Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-атташе коллектива Марина Залогина, до последнего момента не было понимания, где артисты будут проходить собеседование на получение виз. Но, добавила она, отступать некуда: "Билеты проданы. Угрозы срыва нет. Просто так сидеть не будем".
В свою очередь, директор группы Илья Спирин сообщил "Уралинформбюро", что часть визового процесса артистам "Чайфа" удалось пройти – они получили рабочую визу. Теперь музыкантам предстоит попасть в посольство США в Москве, куда они уже записались.
"Подключился министр Соболев (министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев – прим. ред.), поддержка оказывается с американской стороны. Мы же не частным порядком едем по квартиркам играть, у нас реальные концертные залы, куда уже проданы билеты", - пояснил собеседник агентства.
Американские концерты "Чайфа" пройдут с 25 октября по 5 ноября 2017 года – в Майами, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Торонто, Сиэтле и Сан-Франциско.
Стоит отметить, что с 23 августа 2017 года посольство США приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Собеседования будут проходить только в Москве. Тем, у кого уже назначено собеседование в Екатеринбурге, придется перезаписываться на прием в столице.
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