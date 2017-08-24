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Примадонна российской эстрады "протянет ещё год"Сегодня в 09:24

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На нищенскую пенсию.

Алла Пугачева пожаловалась на маленькую пенсию, которая не превышает 17 тысяч рублей. И это с учетом доплаты за звание "Народная артистка СССР" и пособия "ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС". В сентябре 1986 года примадонна дала трехчасовой концерт в поселке Зеленый Мыс, где строился город для сотрудников, обслуживающих ЧАЭС, отмечает "Уралинформбюро".

Звезда грустно пошутила, что с такой пенсией как у нее, она может "протянуть еще год". В советские времена, как и многие другие артисты, Пугачева даже за самые аншлаговые концерты получала фиксированную ставку, минимальная сумма которой была всего 16 рублей 50 копеек, а максимальная - 47 рублей 50 копеек за один выход на сцену.

На свои скромные доходы Алла Борисовна пожаловалась на свадьбе внука Никиты Преснякова, которая обошлась в 25 миллионов рублей. "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!", - призналась она.

Однако поклонники засомневались, что певица нуждается в деньгах. Она вместе с Максимом Галкиным и детьми провела каникулы в Юрмале, не экономя на отдыхе.

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