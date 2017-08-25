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Бабушка российской эстрады получит материнский капиталСегодня в 16:38

И прибавку к пенсии.

Алла Пугачева может оформить в Пенсионном фонде России материнский капитал. Сделать это ее пригласила в радиоэфире глава департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Марита Нагога.

"Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд России оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно распорядиться", - цитирует ее РИА Новости.

18 сентября 2013 года суррогатная мать родила Алле Борисовне и ее мужу Максиму Галкину дочь Елизавету и сына Гарри, напоминает "Уралинформбюро".

Кроме того, в ПФР пообещали вдвое увеличить пенсию народной артистки, как только та бросит работу. "Ей назначат особую социальную выплату, и сумма пенсии удвоится", - отметила М.Нагога.

Алла Борисовна пожаловалась на крохотную пенсию на свадьбе старшего внука Никиты Преснякова. По ее словам, сейчас она получает от государства порядка 17 тысяч рублей. "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!" - посетовала она.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Валентин Сегодня в 17:03

На памперсы самой хватает.

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