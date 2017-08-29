И уходит из кино.

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре, режиссер Станислав Говорухин объявил о завершении своей кинокарьеры. О том, что фильм "Конец прекрасной эпохи" станет последней из его режиссерских работ, он рассказал представителям общественности в ходе рабочей поездки в Удмуртию 27 августа 2017 года.

"Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", - цитирует С.Говорухина "Интерфакс".

"Конец прекрасной эпохи", снятый по мотивам сборника новелл Сергея Довлатова "Компромисс", увидел свет в 2015 году, передает "Уралинформбюро".