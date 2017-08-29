В 19 лет.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая уходит из большого спорта. Об этом спортсменка предупредила руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) почти полгода назад.

"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии", - рассказала мать фигуристки ТАСС.

Она поблагодарила компанию "Телеспорт" за помощь дочери в этот сложный момент.

Хотя Юлия все еще числится в списках российской сборной, зарплату от ФФКР она не получает. Живет фигуристка только на олимпийскую стипендию, подчеркнула ее мать.

Выступление Юлии Липницкой на сочинской Олимпиаде-2014 произвело фурор и принесло ей золото в командном зачете. Также в ее копилке серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при-2013. Из-за травмы она пропустила чемпионат России, который прошел в Челябинске в декабре 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с июня 2017 года Юлия Липницкая является хозяйкой двухкомнатной квартиры в Москве. Ее девушке подарила компания Sezar Group, отметив таким образом победу фигуристки на домашних Зимних играх.

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