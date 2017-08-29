×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру 28 августа в 18:55

  • Текст

В 19 лет.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая уходит из большого спорта. Об этом спортсменка предупредила руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) почти полгода назад.

"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии", - рассказала мать фигуристки ТАСС.

Она поблагодарила компанию "Телеспорт" за помощь дочери в этот сложный момент.

Хотя Юлия все еще числится в списках российской сборной, зарплату от ФФКР она не получает. Живет фигуристка только на олимпийскую стипендию, подчеркнула ее мать.

Выступление Юлии Липницкой на сочинской Олимпиаде-2014 произвело фурор и принесло ей золото в командном зачете. Также в ее копилке серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при-2013. Из-за травмы она пропустила чемпионат России, который прошел в Челябинске в декабре 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с июня 2017 года Юлия Липницкая является хозяйкой двухкомнатной квартиры в Москве. Ее девушке подарила компания Sezar Group, отметив таким образом победу фигуристки на домашних Зимних играх.

Ранее по теме:
Юлия Липницкая получила квартиру в Москве

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Золотые коньки России»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×