×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Никас Сафронов получил 9 миллионов рублей за палецСегодня в 16:54

  • Текст

Поврежденный.

Страховая компания выплатила 9 миллионов рублей Никасу Сафронову.

В мае 2017 года эпатажный художник в результате несчастного случая повредил сухожилие указательного пальца правой руки. На помощь мастеру пришли хирурги. И хотя операция прошла успешно, подвижность пальца до сих пор полностью не восстановилась.

"Реставрация", вылившаяся в 9 миллионов рублей, прорехи в кармане Сафронова не оставила - ранее творец предусмотрительно застраховал свои глаза и руки, передает "Уралинформбюро".

"Для людей, которые зарабатывают своим голосом, руками или ногами, практика страхования здоровья чрезвычайно важна", — уверен Никас.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×