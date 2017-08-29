Поврежденный.

Страховая компания выплатила 9 миллионов рублей Никасу Сафронову.

В мае 2017 года эпатажный художник в результате несчастного случая повредил сухожилие указательного пальца правой руки. На помощь мастеру пришли хирурги. И хотя операция прошла успешно, подвижность пальца до сих пор полностью не восстановилась.

"Реставрация", вылившаяся в 9 миллионов рублей, прорехи в кармане Сафронова не оставила - ранее творец предусмотрительно застраховал свои глаза и руки, передает "Уралинформбюро".

"Для людей, которые зарабатывают своим голосом, руками или ногами, практика страхования здоровья чрезвычайно важна", — уверен Никас.