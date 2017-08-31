В своей книге.

В сентябре выходит в продажу книга самой известной волейболистки России Екатерины Гамовой "Game Over. Волейбол продолжается". В ней спортсменка, год назад завершившая карьеру, откровенничает о личном и показывает изнанку "жизни на паркете", передает "Уралинформбюро".

И хотя большая часть книги посвящена Екатеринбургу и "Уралочке", в которой Екатерина отыграла много лет, нашлось в ней место и любимому мужу волейболистки - сыну режиссера Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея.

О романе Гамовой с кинооператором и продюсером Михаилом Мукасеем знали лишь самые близкие люди. Знакомство произошло на съемках рекламного ролика для московского торгового центра, в которых участвовала Екатерина. Затем молодые люди долго вели sms-переписку.

"Вернулась в Казань, и Михаил стал писать мне эсэмэски. Переписывались, переписывались, а потом он приехал в Татарстан по работе — его компания участвовала в съемках ролика для казанской Универсиады. Причем, как он мне потом признался, особенной необходимости в его присутствии не было, но он себе эту командировку придумал, чтобы повидаться со мной.

С этого момента стали встречаться. Признаться, никаких планов относительно наших отношений я не строила. Сегодня счастлива — и слава богу, надо жить настоящим и наслаждаться хорошими моментами. Мне здорово, но сколько оно все продлится — месяц, три, год, — загадывать совершенно не хотелось. Поэтому предложение выйти замуж стало полнейшей неожиданностью..." - приводит "АиФ" цитаты из книги.

Свадьба, которую Екатерина и Михаил всеми силами пытались скрыть от всех, в одночасье стала достоянием общественности из-за стечения обстоятельств.

"Был забавный момент. Мы расписывались в Хамовническом ЗАГСе, и в тот же день Хамовнический суд выносил приговор Pussi Riot. Журналистов понаехала огромная толпа. А мы ведь хотели, чтобы о нашей свадьбе пресса вообще не знала. Поэтому, когда увидела весь этот народ перед зданием — сильно растерялась. Попросила у Инессы палантин, замотала его себе на голову... Но меня все равно узнали. Смешно было, когда молодые ребята, стоявшие неподалеку, поочередно скандировали: «По-зор! По-зор!» и «Горь-ко! Горь-ко!»

...Мы нашу свадьбу не афишировали, но журналисты все равно пронюхали. И когда утром я включила телевизор — впала в самый настоящий шок. Там по всем каналам крутили какие-то ужасные кадры, которые кто-то снял на мобильный телефон из-под полы. Картинка выглядела просто кошмарно. Ощущение очень мерзостное. К тебе залезли туда, в тот уголок твоей жизни, в который ты никого не звал и пускать не хотел", - пишет Екатерина Гамова.

Отношения с родителями мужа у нее складываются как и любой в обычной семье:

"Конечно, иногда возникают какие-то трения. Знакомые часто спрашивают: "Как вы вообще уживаетесь все вместе? Режиссер. Операторы. Заслуженный мастер спорта. У каждого лидерский характер, каждый привык, что в своем деле он непререкаемый авторитет". Но это только при взгляде со стороны. На самом деле мы — обычная семья. Мама, папа, их сын и его жена. И встречаемся часто, и праздники справляем, и отдыхать вместе ездим. На наш медовый месяц — ну точнее не месяц, там неделя всего была — летали вчетвером. И на соревнования Светлана Сергеевна и Анатолий Михайлович часто ездили меня поддерживать".

Екатерина Гамова родилась в 1980 году в Челябинске. В 1998 году переехала в Екатеринбург и до 2003 года играла за "Уралочку". После этого она выступала за "Динамо" и "Фенербахче". Завершила карьеру знаменитая волейболистка в "Динамо-Казань". Сейчас она занимает пост куратора женских молодежных сборных России.