Единокровную.

Британские принцы Уильям и Гарри много лет жили, не зная, что в США у них есть старшая сестра. Генетически Сара, так зовут женщину, - отпрыск августейшей семьи и при желании может претендовать на трон, пишет портал GALA.

Родственница принцев была зачата искусственно. По данным немецких СМИ, в 1981 году Елизавета II настояла на клиническом исследовании детородной способности Дианы. Однако врач вместо того, чтобы уничтожить оплодотворенные сыном королевы яйцеклетки, подсадил их своей жене.

Также утверждается, что после этого семья медика стала получать угрозы и была вынуждена переехать в США, передает "Уралинформбюро".

Принц Уильям, видевшийся с Сарой во время поездки по Америке вместе с принцессой Кейт, признал в ней сестру. Встречался с ней и биологический отец - принц Чарльз, ему американка предложила сделать ДНК-тест.

Букингемский дворец признал лишь проведение в 1981 году клинического теста Дианы.