Принц Уильям готовится стать многодетным отцом.

Герцог и герцогиня Кембриджские скоро станут многодетными родителями. 4 сентября 2017 года Кенсингтонский дворец распространил сообщение, что Кейт Миддлтон беременна в очередной раз.

"Их королевское высочество герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка, - говорится в пресс-релизе. - Королева и члены обеих семей счастливы узнать эти новости".

Также сообщается, что герцогиня страдает от сильных приступов тошноты по утрам, как и в предыдущие беременности, передает "Уралинформбюро".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон являются родителями двухлетней принцессы Шарлотты и четырехлетнего принца Джорджа.