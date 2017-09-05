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Кейт Миддлтон решила "сходить за третьим"04 сентября в 15:29

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Принц Уильям готовится стать многодетным отцом.

Герцог и герцогиня Кембриджские скоро станут многодетными родителями. 4 сентября 2017 года Кенсингтонский дворец распространил сообщение, что Кейт Миддлтон беременна в очередной раз.

"Их королевское высочество герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка, - говорится в пресс-релизе. - Королева и члены обеих семей счастливы узнать эти новости".

Также сообщается, что герцогиня страдает от сильных приступов тошноты по утрам, как и в предыдущие беременности, передает "Уралинформбюро".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон являются родителями двухлетней принцессы Шарлотты и четырехлетнего принца Джорджа.

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