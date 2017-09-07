×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ройзману присудили почетный "Оскар"Сегодня в 12:10

  • Текст

Вручат в ноябре.

В Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года пройдет церемония вручения почетных "Оскаров".

В этом году Американская академия киноискусств решила присудить их 4 выдающимся деятелям кино: оператору Оуэну Ройзману, актеру Дональду Сазерленду, режиссерам Чарльзу Бернетту и Аньес Варда.

Ройзман известен своей работой в ряде культовых картин, в числе которых "Французский связной" и "Семейка Аддамс". Сазерленд сыграл более, чем в 160 лентах, включая серию "Голодные игры", в которой он воплотил образ президента Сноу.

Бернетт получил известность благодаря фильмам "Забойщик овец", "Заснуть во гневе" и "Стеклянный щит", а Варда - "Клео от 5 до 7", "Одна поет, другая нет" и "Счастье".

По словам президента киноакадемии Джона Бейли, почетные "Оскары" – это дань за работу, показывающую все разнообразие окружающего зрителя мира.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×