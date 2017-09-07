Вручат в ноябре.

В Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года пройдет церемония вручения почетных "Оскаров".

В этом году Американская академия киноискусств решила присудить их 4 выдающимся деятелям кино: оператору Оуэну Ройзману, актеру Дональду Сазерленду, режиссерам Чарльзу Бернетту и Аньес Варда.

Ройзман известен своей работой в ряде культовых картин, в числе которых "Французский связной" и "Семейка Аддамс". Сазерленд сыграл более, чем в 160 лентах, включая серию "Голодные игры", в которой он воплотил образ президента Сноу.

Бернетт получил известность благодаря фильмам "Забойщик овец", "Заснуть во гневе" и "Стеклянный щит", а Варда - "Клео от 5 до 7", "Одна поет, другая нет" и "Счастье".

По словам президента киноакадемии Джона Бейли, почетные "Оскары" – это дань за работу, показывающую все разнообразие окружающего зрителя мира.