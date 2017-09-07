Антоненко дебютирует в "Пушкине".

Уральская красавица Ирина Антоненко дебютирует в спектакле "Пушкин" на сцене Московского губернского театра, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. Премьера состоится 30 сентября 2017 года.

"Первый выход - самый волнительный, разделим этот момент вместе!", - написала победительница конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2009" на личной странице в Instagram.

Для Ирины Антоненко это не первая роль. После победы в конкурсе "Мисс Россия-2010" она исполнила несколько ролей в сериалах и кинофильмах и даже успела закончить РАТИ – ГИТИС, напоминает "Уралинформбюро".