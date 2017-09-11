×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В США скончался создатель людей ХСегодня в 18:15

  • Текст

Лен Уэйн.

В Америке в возрасте 69 лет скончался знаменитый автор комиксов Лен Уэйн. Об этом в корпоративных аккаунтах в твиттере уже заявили Marvel и DC. Уэйн работал в обоих издательствах. Причина смерти не уточняется. По заявлениям американских журналистов, в последнее время автор графических романов перенес несколько операций.

Лен Уэйн работал над возрождением комиксов о супергероях "Люди Х" и создал нескольких новых персонажей: Ночного Змея, Грозу и Колосса. Также Уэйн был одним из создателей Россомахи, передает "Уралинформбюро".

Хью Джекман, сыгравший эту роль в кино, уже выразил свои соболезнования в твиттере. Актер отметил, что Уэйн создал "величайшего персонажа комиксов".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×