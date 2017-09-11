Лен Уэйн.

В Америке в возрасте 69 лет скончался знаменитый автор комиксов Лен Уэйн. Об этом в корпоративных аккаунтах в твиттере уже заявили Marvel и DC. Уэйн работал в обоих издательствах. Причина смерти не уточняется. По заявлениям американских журналистов, в последнее время автор графических романов перенес несколько операций.

Лен Уэйн работал над возрождением комиксов о супергероях "Люди Х" и создал нескольких новых персонажей: Ночного Змея, Грозу и Колосса. Также Уэйн был одним из создателей Россомахи, передает "Уралинформбюро".

Хью Джекман, сыгравший эту роль в кино, уже выразил свои соболезнования в твиттере. Актер отметил, что Уэйн создал "величайшего персонажа комиксов".