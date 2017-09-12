У Липницкой завелся лже-отецСегодня в 18:30
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Кочующий по телеканалам.
Фигуристка Юлия Липницкая, официально завершившая спортивную карьеру, пожаловалась на обилие фейковой информации в СМИ. В частности, на человека, представляющегося ее отцом, но таковым не являющимся.
"По разным передачам кочует человек, который смеет называть себя моим отцом. Вопрос: а как редакторы каналов допускают такое? Этот человек – откровенный мошенник. Даже если он однофамилец, то не надо решение подгонять под ответ. Ко мне этот человек вообще никакого отношения не имеет. И то, что он рассказывал про меня – просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать!", - рассказала спортсменка в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Юля добавила, что знает своего отца и где он живет. "Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои "папаши или родственники", одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде", - предупредила 19-летняя спортсменка.
Поделилась Липницкая и планами на будущее. В ближайшее время она намерена сосредоточиться на учебе, параллельно пробуя себя в каких-то других вещах. "Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу? Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть. Пройдет время и, может быть, что-то поменяется, потянет на лед, тогда посмотрим. Но я точно знаю, что тренером работать не буду. Связать свою профессию со спортом – другое дело. Но без образования никуда".
Кроме того, Юля рассказала о борьбе с анорексией, признавшись, что это продолжалось не 2 и даже не 3 года. По словам фигуристки, она не успела реализоваться в спорте. "Было много того, чего бы я хотела еще сделать и в одиночном катании многого еще хотела добиться, усовершенствовать. Но что получилось, то получилось", - резюмировала олимпийская чемпионка.
О том, что Юлия Липницкая решила завершить карьеру, стало известно 28 августа 2017 года. Спортсменка из Екатеринбурга прославилась после того, как завоевала золотую медаль зимней Олимпиады-2014 в Сочи в командном турнире. Она стала самой юной чемпионкой игр в фигурном катании, передает "Уралинформбюро".
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