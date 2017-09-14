В семейном кругу.

14 сентября 85 лет исполнилось знаменитому телеведущему Игорю Кириллову. Празднование юбилея пройдет в узком семейном кругу, передает "Уралинформбюро".

Легендарного диктора поздравил президент РФ Владимир Путин. "Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания. Задавали высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии", - подчеркнул он. По мнению главы государства, присущие Кириллову особый стиль работы, компетентность и ответственное отношение к делу по сей день являются достойным примером для его коллег.

"Вы стали олицетворением лучших традиций дикторского мастерства и ораторского искусства. А ваш голос, без преувеличения, был голосом страны", - отметил в своем поздравлении председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Народный артист СССР Игорь Кириллов впервые вышел в эфир 60 лет назад. С 1968 по 1989 год он был ведущим телепрограммы "Время", вел прямые трансляции с парадов на Красной площади. Лауреат Государственной премии СССР и обладатель премии ТЭФИ за личный вклад в развитие отечественного телевидения воспитывает внука и трех внучек.