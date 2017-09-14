Фото: скриншот с клипа "Коламбия Пикчерз не представляет"

Родика Змихновская.

Утром 14 сентября 2017 года в американском штате Калифорния умерла бывшая солистка группы "Банд'Эрос" Родика Змихновская. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, пишут федеральные СМИ.

Музыкальный коллектив был сформирован в начале 2005 года в Москве. Змихновская покинула его в 2007 году из-за беременности, передает "Уралинформбюро".

Наиболее известные композиции группы - "Коламбия Пикчерз не представляет", "Манхэттен" и "Не зарекайся".