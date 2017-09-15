Дима Билан "насидел себе что-то" на "Голосе"Сегодня в 10:49
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У певца диагностировали грыжи.
Дима Билан страдает от межпозвонковых грыж. О своих проблемах со здоровьем певец рассказал в интервью "Дни.ру".
Причины своего болезненного состояния он видит в собственной восприимчивости и участии в шоу "Голос", передает "Уралинформбюро".
"У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал – и морально, и физически. И это взаимосвязано. Я ведь очень восприимчивый человек, рефлексирующий. Похоже, на "Голосе" я насидел себе что-то, в спину, видимо, напели. Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик – вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются", – отметил Билан.
Врачи обнаружили у певца множество грыж, которые негативно влияли на его самочувствие. "Засыпал трудно, спал плохо, не мог уложить свою руку как-то правильно, она немела от этих грыж. Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", – поделился он.
Чтобы пройти лечение и восстановить здоровье, Билану пришлось уйти в вынужденный отпуск на два с лишним месяца.
При этом исполнитель отрицает, что скрывает от поклонников более серьезное заболевание: "Это все неправда. Не дай бог!".
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