×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дима Билан "насидел себе что-то" на "Голосе"Сегодня в 10:49

  • Текст

У певца диагностировали грыжи.

Дима Билан страдает от межпозвонковых грыж. О своих проблемах со здоровьем певец рассказал в интервью "Дни.ру".

Причины своего болезненного состояния он видит в собственной восприимчивости и участии в шоу "Голос", передает "Уралинформбюро".

"У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал – и морально, и физически. И это взаимосвязано. Я ведь очень восприимчивый человек, рефлексирующий. Похоже, на "Голосе" я насидел себе что-то, в спину, видимо, напели. Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик – вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются", – отметил Билан.

Врачи обнаружили у певца множество грыж, которые негативно влияли на его самочувствие. "Засыпал трудно, спал плохо, не мог уложить свою руку как-то правильно, она немела от этих грыж. Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", – поделился он.

Чтобы пройти лечение и восстановить здоровье, Билану пришлось уйти в вынужденный отпуск на два с лишним месяца.

При этом исполнитель отрицает, что скрывает от поклонников более серьезное заболевание: "Это все неправда. Не дай бог!".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×