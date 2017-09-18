В отделение нейрохирургии.

18 сентября Николай Караченцов госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Как сообщают федеральные СМИ, актер находится в отделении нейрохирургии. По словам жены артиста, это плановая госпитализация. Журналисты же заявляют, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем.

В феврале 2017 года Караченцов также попал в НИИ имени Склифосовского – после ДТП. Тогда у актера было подозрение на сотрясение мозга, напоминает "Уралинформбюро". За 12 лет до этого происшествия артист серьезно пострадал в другой аварии, получил травму головы, месяц провел в коме и перенес несколько операций. На сцену после этого он уже не вернулся.