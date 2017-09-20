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Зураба Соткилаву похоронят в ГрузииСегодня в 18:21

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На родине тенора.

20 сентября 2017 года в Москве простились с народным артистом СССР, оперным певцом Зурабом Соткилавой.

В церемонии, проходившей на исторической сцене Большого театра, приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает "Уралинформбюро".

Также проводить тенора в последний путь пришли ректор Московской консерватории Александр Соколов, худрук Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, солисты оперной труппы Большого, его друзья и поклонники.

В конце церемонии прозвучала запись арии в исполнении певца.

Зураб Соткилава служил в Большом театре с 1974 года. "Это был дом Зураба Лаврентьевича, есть дом Зураба Лаврентьевича и будет", - подчеркнул гендиректор Владимир Урин.

Знаменитый оперный певец скончался 18 сентября на 81-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы. Артиста похоронят на его родине - в Грузии.

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