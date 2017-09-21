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Отец клоуна Пеннивайза отмечает юбилейСегодня в 10:32

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Стивену Кингу - 70.

21 сентября 70-летие празднует "мастер ужаса" Стивен Кинг.

Первой пробой пера одного из лучших современных американских прозаиков стал рассказ "Мистер Хитрый Кролик" о белом крольчонке и трех его приятелях-зверьках, разъезжающих по городу в поисках попавших в беду детей, чтобы выручить их. Его Стивен Кинг написал в 7 лет.

С тех пор из под его пера вышли 55 романов и 200 рассказов. Многие из них стали основой для экранизаций, передает "Уралинформбюро".

Только в 2017 году на суд зрителей были представлены "Темная башня", "Оно" и сериал "Мистер Мерседес". К слову, они пришлись по вкусу самому Стивену Кингу, которому обычно фильмы по его книгам не нравятся.

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