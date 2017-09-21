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Тома Круза обвинили в смерти каскадеровСегодня в 19:31

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На съемках.

Родственники пилотов, погибших в 2015 году на съемках, считают, что в этом виноват среди прочих актер Том Круз. Как пишет New York Daily News, они уже подали иск в суд.

Пилоты-каскадеры Алан Первин и Карлос Берл погибли в горах Колумбии два года назад. Они принимали участие в съемках ленты "Сделано в Америке", где главную роль исполнил Круз. Авторы фильма, в их числе сам актер, стремились наполнить картину самыми рискованными трюками. Они постоянно увеличивали количество летных часов, из-за чего, по мнению родственников пилотов, и произошла трагедия. Еще один летчик, Джимми Ли Гарланд, в катастрофе выжил, но остался парализован ниже пояса, передает "Уралинформбюро".

В российский прокат фильм выйдет 12 октября.

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