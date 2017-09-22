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Скончалась самая богатая женщина ЗемлиСегодня в 08:04

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Лилиан Беттанкур.

В возрасте 94 лет скончалась самая богатая женщина планеты по версии журнала Forbes - дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Беттанкур, сообщают федеральные СМИ.

Состояние Беттанкур оценивается в 44,7 миллиарда долларов. Ее семья владеет в L'Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей Земли она занимала 14 место.

Самой богатой женщиной в мире, по данным Forbes, теперь стала Элис Уолтон - дочь основателя сети магазинов Wal-Mart Сэма Уолтона. Ее состояние оценивается в 33,8 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро".

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