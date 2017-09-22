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Трансвеститы ограбили дуэт Pet Shop BoysСегодня в 17:04

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В Рио-де-Жанейро.

Участники британского дуэта Pet Shop Boys стали жертвами вооруженного ограбления в Рио-де-Жанейро.

По данным газеты Globo, преступление было совершено 16 сентября 2017 года в 20.30 по местному времени, но известно о нем стало только сейчас. Вооруженный ножом квартет трансвеститов напал на вокалистов Криса Лоу и Нила Тэннанта, когда те решили прогуляться по набережной Копакабана без охраны.

Окружив певцов и угрожая расправой, четверка грабителей отобрала у них деньги и сотовые телефоны, передает "Уралинформбюро".

После случившегося британский дуэт вернулся в расположенный неподалеку отель. Музыканты не стали обращаться в полицию, но с тех пор везде ходят только с секьюрити.

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