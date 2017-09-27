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Квентин Тарантино собрался к алтарю26 сентября в 18:12

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Впервые за 54 года.

Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино отпраздновал свою помолвку с 33-летней израильской певицей Даниэллой Пик. Отец "Криминального чтива" представил близким свою подругу 25 сентября, сообщают зарубежные СМИ.

На празднике присутствовали многие популярные актеры - Сэмуэль Л. Джексон, Брюс Уиллис, Харви Кейтел, Диана Крюгер, а также Ума Турман, с которой журналисты долгое время приписывали Тарантино роман. При этом друзья заметили, что Пик положительно влияет на режиссера.

Пик и Тарантино познакомились в 2009 году, когда режиссер приехал в Израиль с рекламной компанией "Бесславных ублюдков". Тогда роман быстро сошел на нет – американец считал, что личная жизнь будет мешать его творчеству. Отношения возобновились в 2016 году. А летом 2017-го режиссер сделал избраннице предложение. Для 54-летнего Тарантино это будет первый брак, передает "Уралинформбюро".

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