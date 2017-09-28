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Умер основатель журнала Playboy Хью ХефнерСегодня в 09:32

  • Текст

На 92-м году жизни.

В США скончался основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Соответствующее сообщение было размещено 27 сентября 2017 года на странице издания в Twitter.

"Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говорится в тексте.

Хефнер основал Playboy в 1953 году. Первый номер журнала вышел в декабре с Мэрилин Монро на обложке. Начав с печатного издания, Хью построил целую развлекательную империю, куда входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов, передает "Уралинформбюро".

Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы. Нравы в семье были строгие, дома у Хефнера запрещалось целоваться и обниматься. В 1944 году Хью пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла идея создать Playboy.

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