Чтобы расплатиться с долгами.

Американский актер, музыкант, продюсер и режиссер Джонни Депп распродает свое имущество из-за долгов. По информации СМИ, с "молотка" уже ушли яхта и гигантский пентхаус. На очереди – ранчо в Кентукки, оцененное артистом в 2,9 миллиона долларов.

Зимой Депп просил за ферму, на которой находится жилой дом в 6 тысяч "квадратов", гараж на 4 автомобиля, гостевой домик и три амбара, 3,4 миллиона долларов. Весной ранчо подешевело на полмиллиона, а на недавнем аукционе за него предложили 1,4 миллиона долларов, передает "Уралинформбюро".

За эту сумму расставаться с поместьем Джон Кристофер Депп II отказался.

Несмотря на то, что гонорары "пирата" огромны, сумма его расходов превысила доход. Одной из весомых "дыр" в бюджете стали судебные тяжбы с бывшей супругой – актрисой Эмбер Херд.