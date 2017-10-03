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Робби Уильямс предсказал трагедию в Лас-ВегасеСегодня в 16:08

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15 лет назад.

Британский певец Робби Уильямс в своей песне про обезьянку "предсказал" массовый расстрел в Лас-Вегасе. Параллель между случившимся и творчеством исполнителя провела газета Mirror.

Композиция Me And My Monkey вышла в составе альбоме Escapology 15 лет назад. В ней лирический герой рассказывает, что у его обезьяны есть "мечта и пистолет". Приехав в Лас-Вегас они селятся на 33 этаже отеля Mandalay Bay. "Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого", - пел Робби Уильямс.

"Мы не хотим убивать мексиканцев. Но у нас десять чешущихся пальцев", - гласит одна из строф песни.

2 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок из окна на 32 этаже отеля Mandalay Bay из автоматического оружия расстрелял гостей фестиваля кантри-музыки. 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения, а "снайпер" покончил с собой, передает "Уралинформбюро".

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