×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Криштиану Роналду задумался о карьере боксераСегодня в 17:47

  • Текст

Через 10 лет.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду распланировал свое будущее после окончания карьеры. Он заявил, что готов попробовать себя в боксе.

"Где я хочу видеть себя через 10 лет? 10 лет это серьезно. Может, я пойду в бокс, как и ты", - смеясь, заявил футболист в интервью своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду, который ранее заявлял, что хочет заняться боксом.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду является трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и двукратным чемпионом Испании в составе "Реала". Он четыре раза признавался самым высокооплачиваемым футболистом, а летом 2016 года по версии Forbes стал самым богатым спортсменом в мире, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
ФИФА признала Роналду лучшим футболистом мира

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×