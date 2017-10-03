Через 10 лет.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду распланировал свое будущее после окончания карьеры. Он заявил, что готов попробовать себя в боксе.

"Где я хочу видеть себя через 10 лет? 10 лет это серьезно. Может, я пойду в бокс, как и ты", - смеясь, заявил футболист в интервью своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду, который ранее заявлял, что хочет заняться боксом.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду является трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и двукратным чемпионом Испании в составе "Реала". Он четыре раза признавался самым высокооплачиваемым футболистом, а летом 2016 года по версии Forbes стал самым богатым спортсменом в мире, передает "Уралинформбюро".

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