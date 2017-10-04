В четвертый раз.

Еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, передает The New York Times.

С таким заявлением выступила 61-летняя бывшая немецкая актриса Ренате Лангер. Жертвой Полански он якобы стала в возрасте 15 лет. Причем режиссер, по ее словам, изнасиловал ее дважды: в первый раз – в его доме в Швейцарии в 1972 году, второй – месяц спустя в Риме. В качестве извинения, поясняет Лангер, Полански дал ей роль в своем фильме. Актриса утверждает, что хранила секрет, чтобы не беспокоить родителей, которых недавно не стало.

Сейчас швейцарская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Уралинформбюро".



Ренате Лагнер в середине 1980 годов.

Фото: nytimes.com

Стоит отметить, что Лангер уже четвертая женщина, обвинившая Полански в изнасиловании. По заявлениям предыдущих жертв, в момент домогательств им было от 13 до 16 лет.