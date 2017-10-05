Актер проходит обследования.

Актер Николай Караченцов проходит специализированное медобследование. Во время плановой проверки в сентябре врачи обнаружили у него в легком новообразование, передает "Уралинформбюро".

Супруга артиста Людмила Поргина рассказала журналу StarHit, что позитронная эмиссионная томография выявила неоперабельную опухоль правого легкого без метастаз. После этого чета улетела на лечение в Германию.

Однако позже сын актера Андрей Караченцов опроверг данное заявление. "Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю-две надо будет пройти обследования", - пояснил он ТАСС.

Стоит отметить, что последние 12 лет Николай Караченцов проходит длительную реабилитацию после серьезного ДТП, в которое он попал 28 февраля 2005 года. В 2017 году почти день в день - 27 февраля - артист, его супруга и медсестра угодили еще в одну аварию. Караченцов получил травмы и несколько дней пробыл в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.