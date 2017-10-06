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Никита Михалков примерит роль прадедаСегодня в 12:26

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Впервые в жизни.

Никита Михалков вскоре станет прадедом. Его внучка Александра - старшая дочь известного ресторатора Степана и бывшей модели Аллы Сиваковой - выложила в своем Instsgram снимок с сильно округлившимся животиком, передает "Уралинформбюро".

автоспуск же есть.

Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Окт 1 2017 в 7:18 PDT

Молодая женщина не раскрыла подробностей беременности, а также имени отца будущего малыша. По слухам, упорно ходящим в светских кругах, бойфрендом Александры может быть Петр Скворцов, снявшийся в "Ученике" Кирилла Серебренникова. Но ни он, ни внучка Михалкова не подтверждают своих отношений.

Стоит отметить, что Александра - самая старшая из шести внуков и внучек Никиты Михалкова.

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