Впервые в жизни.

Никита Михалков вскоре станет прадедом. Его внучка Александра - старшая дочь известного ресторатора Степана и бывшей модели Аллы Сиваковой - выложила в своем Instsgram снимок с сильно округлившимся животиком, передает "Уралинформбюро".

автоспуск же есть. Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Окт 1 2017 в 7:18 PDT

Молодая женщина не раскрыла подробностей беременности, а также имени отца будущего малыша. По слухам, упорно ходящим в светских кругах, бойфрендом Александры может быть Петр Скворцов, снявшийся в "Ученике" Кирилла Серебренникова. Но ни он, ни внучка Михалкова не подтверждают своих отношений.

Стоит отметить, что Александра - самая старшая из шести внуков и внучек Никиты Михалкова.