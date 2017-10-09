На Голливудском кладбище.

8 октября 2017 года на Голливудском кладбище в Лос-Анджелесе был открыт памятник американскому актеру российско-еврейского происхождения Антону Ельчину.

Монумент представляет собой бронзовую статую артиста в полный рост. Ради того, чтобы установить на могиле единственного сына памятник, его родители перенесли его прах в Голливуд с Синайского кладбища, где подобные конструкции запрещены, пишет TMZ.

На церемонии открытия памятника присутствовали коллеги и друзья Антона Ельчина, включая тех, с кем он когда-то работал – режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Саймон Пегг, Зои Салдана и Дженнифер Лоуренс.

Антон Ельчин трагически погиб на 28 году жизни. Молодого человека на смерть придавил к металлическому забору собственный Jeep Grand Cherokee - артист поставил машину под уклон и не выключил двигатель. После смерти сына родители Антона подали в суд на автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles. Выяснилось, что из-за конструктивной особенности коробки передач именно этой модели внедорожника пострадали десятки человек, передает "Уралинформбюро".

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