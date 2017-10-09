×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Звезде "Стартрека" поставили памятник в Лос-АнджелесеСегодня в 19:32

  • Текст

На Голливудском кладбище.

8 октября 2017 года на Голливудском кладбище в Лос-Анджелесе был открыт памятник американскому актеру российско-еврейского происхождения Антону Ельчину.

Монумент представляет собой бронзовую статую артиста в полный рост. Ради того, чтобы установить на могиле единственного сына памятник, его родители перенесли его прах в Голливуд с Синайского кладбища, где подобные конструкции запрещены, пишет TMZ.

На церемонии открытия памятника присутствовали коллеги и друзья Антона Ельчина, включая тех, с кем он когда-то работал – режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Саймон Пегг, Зои Салдана и Дженнифер Лоуренс.

Антон Ельчин трагически погиб на 28 году жизни. Молодого человека на смерть придавил к металлическому забору собственный Jeep Grand Cherokee - артист поставил машину под уклон и не выключил двигатель. После смерти сына родители Антона подали в суд на автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles. Выяснилось, что из-за конструктивной особенности коробки передач именно этой модели внедорожника пострадали десятки человек, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Актера Антона Ельчина раздавил его собственный автомобиль
Fiat Chrysler ответит в суде за смерть актера Антона Ельчина

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×