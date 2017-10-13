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Актер Панин отметил возвращение на прилавки магазинов "боярки"Сегодня в 17:43

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Снявшись в "рекламе".

Скандально известный российский актер Алексей Панин снялся в пародийном рекламном ролике. Видео приурочено к возвращению на прилавки настойки боярышника, у которой 9 октября 2017 года в России истек срок запрета на розничную торговлю.

Видео выполнено в стилистике рекламных кампаний Apple. "Бояра нового поколения стала больше. Мы теперь стали наливать до краев. При правильном использовании она держит до двух дней", - рассказывает в ролике артист.

Стоит напомнить, что запрет на продажу настойки боярышника и непищевых спиртосодержащих жидкостей был введен после массового отравления поддельной "бояркой" в Иркутске: в декабре 2016 года там погибли свыше 70 человек, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что за время моратория на продажу "фунфыриков" число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось на 20-25%.

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