Ему было 47 лет.

15 октября 2017 года в Подмосковье скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов. 48-летний артист почувствовал себя плохо, по дороге в больницу Лобни он умер, передает "Уралинформбюро".

К настоящему моменту известно, что смерть актера не носит криминального характера. "У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Параллельно с этим появилась информация о том, что смерть актера могла наступить из-за отказа скорой помощи выезжать к нему на вызов. Проверки, по итогам которых будет дана оценка действиям медиков, инициировали Росздравнадзор и министерство здравоохранения Московской области.

Дмитрий Марьянов родился в 1969 году в Лобне. В 1992-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. Широкому кругу зрителей известен ролями в фильмах "Выше Радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и "День радио".