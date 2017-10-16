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Оторвавшийся тромб погубил актера МарьяноваСегодня в 07:57

Ему было 47 лет.

15 октября 2017 года в Подмосковье скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов. 48-летний артист почувствовал себя плохо, по дороге в больницу Лобни он умер, передает "Уралинформбюро".

К настоящему моменту известно, что смерть актера не носит криминального характера. "У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Параллельно с этим появилась информация о том, что смерть актера могла наступить из-за отказа скорой помощи выезжать к нему на вызов. Проверки, по итогам которых будет дана оценка действиям медиков, инициировали Росздравнадзор и министерство здравоохранения Московской области.

Дмитрий Марьянов родился в 1969 году в Лобне. В 1992-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина. Широкому кругу зрителей известен ролями в фильмах "Выше Радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и "День радио".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
оставьте тромбы в покое, ищите реальную причину Сегодня в 10:52

Всё сваливают на тромбы. Плохо стало, умер -значит тромб. А может ого отравили? Или убили специальным прибором?????

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