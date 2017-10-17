Паддингтоном.

Герцогиня Кембриджская станцевала с ростовой куклой медвежонка Паддингтона на одноименном лондонском вокзале.

Кейт Миддлтон, ждущая третьего ребенка, неожиданно присоединилась к мужу и его брату - принцам Уильяму и Гарри - в ходе благотворительной поездки на поезде, организованной для подопечных фондов. Перед отправлением состава члены королевской семьи прошли по вагонам и побеседовали с юными пассажирами, пишет The Telegraph.

На перроне высоких гостей и детей встречали актеры из фильма "Приключения Паддингтона", в том числе и ростовая кукла медвежонка. Сказочный герой взял герцогиню за руку и закружил в танце, передает "Уралинформбюро".



Видео: Princess Diana & The Royal Family/youtube.com

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после объявления о ее третьей беременности. Видимо, ей удалось справиться с приступами утренней тошноты, мучившими ее.