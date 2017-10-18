Кокшенову стало плохо на улице.

Популярный российский актер Михаил Кокшенов был доставлен в 1-ю градскую больницу Москвы с инсультом. Информацию о том, что артист находится в реанимации, подтвердила его дочь Алевтина.

По данным СМИ, актеру стало плохо на улице. Скорую помощь ему вызвали прохожие, передает "Уралинформбюро".

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. Он снялся более чем в 100 фильмах. Известен по ролям в картинах "Ширли-мырли", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".