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Актер из "Ширли-мырли" попал в больницу с инсультомСегодня в 09:24

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Кокшенову стало плохо на улице.

Популярный российский актер Михаил Кокшенов был доставлен в 1-ю градскую больницу Москвы с инсультом. Информацию о том, что артист находится в реанимации, подтвердила его дочь Алевтина.

По данным СМИ, актеру стало плохо на улице. Скорую помощь ему вызвали прохожие, передает "Уралинформбюро".

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. Он снялся более чем в 100 фильмах. Известен по ролям в картинах "Ширли-мырли", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

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