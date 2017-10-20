Возбуждено уголовное дело.

Экс-председателя нацбанка Абхазии Даур Барганджия подозревают в похищении у народного артиста России Владимира Этуша и его супруги Елены 28 миллионов рублей.

По данным телеканала "360", в 2013 году друг семьи убедил чету "выгодно вложить" средства в швейцарский банк. Актер передал товарищу 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро. По курсу на тот момент это составляло чуть больше 28 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Когда народный артист попросил вернуть деньги, Барганджия отказался. Тогда Владимир Этуш обратился в полицию: там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.