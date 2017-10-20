После голливудских див.

Российская журналистка и глава Роскино Екатерина Мцитуридзе подверглась сексуальному домогательству продюсера Харви Вайнштейна. Об этом ведущая Первого канала рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

В 2004 году на Венецианском фестивале продюсер пригласил Мцитуридзе в свой гостиничный номер – для обсуждения деловых вопросов. Вайнштейн встретил ее в халате и попросил сделать массаж. Спас девушку вошедший в номер официант. После чего Мцитуридзе выбежала из комнаты.

В начале октября известный голливудский продюсер Вайнштейн оказался в центре скандала. Журнал The New Yorker опубликовал расследование о 30-летних сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Его жертвами стали подчиненные и актрисы, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелика Джоли, Кара Делавинь, Роуз Макгоуэн. Вайнштейна уже уволили из основанной им же Weinstein Company, передает "Уралинформбюро". Жена голливудского мэтра уже заявила о расставании. По мнению экспертов, скандал поставит крест на карьере продюсера "Властелина колец", "Криминального чтива" и "Чикаго".